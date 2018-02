Segundo transplante de rim de Klasnic é bem sucedido Atacante da seleção croata, Ivan Klasnic passou com sucesso por um segundo transplante de rim após uma primeira tentativa fracassada em janeiro. Segundo os médicos, ele poderá voltar a treinar em alguns meses. O jornal Jutarnji List disse que a cirurgia foi realizada em 16 de março em uma clínica de Hannover, após doação do pai de Klasnic. O primeiro transplante foi realizado em janeiro, mas o corpo do jogador rejeitou o rim de sua mãe. "Desta vez eu não quis ir a público com a informação da cirurgia antes que os médicos tivessem certeza que meu corpo aceitaria o novo órgão", disse Klasnic ao jornal. O técnico da Croácia, Slaven Bilic, cuja equipe lidera o Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa 2008, parabenizou o jogador em nome da seleção. "Ouvimos a grande notícia e todos nós desejamos a ele uma boa recuperação e um retorno rápido aos gramados, como ele realmente merece", disse Bilic. Klasnic, de 27 anos, defende o Werder Bremen desde 2001 e marcou 42 gols pela equipe. Ele tem oito gols em 16 partidas pela seleção croata.