Segundona com status de Primeira Nunca a Série B do Campeonato Brasileiro esteve tão em evidência como neste ano. O rebaixamento de clubes tradicionais como Palmeiras, Botafogo e Portuguesa valorizou a competição, que deverá movimentar cerca de R$ 30 milhões. Depois de muitas ameaças de virada de mesa, finalmente foi decidida, na terça-feira, a fórmula de disputa do torneio, que começará no dia 26. A primeira fase será disputada em turno único, com os oito primeiros colocados avançando na competição. Na segunda fase, serão divididos em dois quadrangulares, com jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave se classificam ao quadrangular final, que também será disputado em partidas de ida e volta. Os dois melhores serão declarados campeão e vice, respectivamente, e garantem vaga na Série A, em 2004. Leia mais no Jornal da Tarde