Segundona Paulista tem grupos definidos Com todos os jogos realizados na manhã deste domingo, pela 14.ªrodada, foram definidos os 16 times classificados para a disputa da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O Campinas perdeu a última invencibilidade dos 39 participantes diante do Guarulhos, por 2 a 1, enquanto a vaga por índice técnico ficou com o Palmeirinha, de Porto Ferreira. A partir de agora, os clubes se dividem em quatro grupos com quatro clubes cada, com os dois melhores de cada uma passando para a próxima fase. Depois disso, os oito sobreviventes fazem dois novos grupos, com quatro clubes cada, e os dois primeiros sobem para a Série A-3 em 2006. Confira os novos grupos: Grupo 6 - São Carlos (32 pontos), Campinas (33), Jabaquara (25) e Palmeirinha (26); Grupo 7 - Assisense (27), Grêmio Catanduvense (29), Força Futebol (31) e Velo Clube (28); Grupo 8 - Guaçuano (30), Santacruzense (19), Penapolense (28) e Palestra (23) ; Grupo 9 - São Bernardo (25), Capivariano (29), Osvaldo Cruz (18) e Jacareí (27). A ÚLTIMA RODADA - Pelo Grupo 1, o São Carlos, que estava classificado, garantiu o primeiro lugar ao vencer por 2 a 1, em Jales, o Jalesense, que terminou em penúltimo lugar e já estava eliminado. Em Catanduva, o Grêmio Catanduvense bateu por 2 a 0 o Atlético Araçatuba, conquistando sua vaga e acabando com o ano do time araçatubense. O terceiro classificado foi o Penapolense, que venceu por 2 a 0 o já eliminado Batatais fora de casa. Apenas cumprindo tabela, Fernandópolis e Tanabi se enfrentaram em Fernandópolis, com vitória por 3 a 1 do time visitante. No Grupo 2, com 27 pontos, o Assisense já havia garantido a liderança e folgou na rodada. Mesmo perdendo por 2 a 1 para o Linense, em Lins, a Santacruzense garantiu sua vaga, assim como o Osvaldo Cruz, que ficou no 0 a 0 com o Paraguaçuense, em Paraguaçu Paulista. Já eliminado, o Lençoense se despediu com uma goleada de 4 a 0 sobre o Tupã. O Guaçuano ficou com a liderança do Grupo 3, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Pirassununguense, em Pirassununga. Mesmo destino teve o Capivariano, que, em Capivari, fez 2 a 1 no Guarani Sumareense. Quem também se deu bem e segue na disputa é o Velo Clube, que goleou por 5 a 0 o Radium. Pelo mesmo placar, em Pinhal, o Palmeirinha derrotou o Ginásio Pinhalense e, mesmo tendo ficado apenas em quarto lugar, se classificou pelo índice técnico, com 26 pontos. O São Bernardo bateu o Jabaquara, em Santos, por 3 a 2 e ficou com a liderança. Mesmo com a derrota, o Jabuca também se garantiu, assim como o Palestra, derrotado diante do Comercial de Cananéia. Com a vitória do São Bernardo, de nada adiantou o Guarujá ter vencido por 1 a 0 o Osasco, já que acabou eliminado. Apenas cumprindo tabela, o Cubatense venceu por 2 a 1 o Barcelona. No Grupo 5, o Campinas perdeu a sua invencibilidade ao ser derrotado por 2 a 1 perante o Guarulhos. Mesmo assim, o time da Grande São Paulo perdeu no saldo de gols para o Palmeirinha (15 a 10) e assim não conseguiu se classificar pelo índice técnico. Quem também está na fase seguinte é o Força, que venceu por 3 a 2 o União Mogi. O Jacareí perdeu por 2 a 0 para o Joseense, mas também está classificado. Em Caraguatatuba, o XV de Caraguá venceu por 3 a 0 o Mogi das Cruzes, no último jogo dos dois times. Confira os resultados: Batatais 0 x 2 Penapolense, Fernandópolis 1 x 3 Tanabi, Grêmio Catanduvense 2 x 0 Atlético Araçatuba, Jalesense 1 x 2 São Carlos, Paraguaçuense 0 x 0 Osvaldo Cruz, Tupã 0 x 4 Lençoense, Linense 2 x 1 Santacruzense, Ginásio Pinhalense 0 x 5 Palmeirinha, Pirassununguense 0 x 2 Guaçuano, Capivariano 2 x 1 Guarani Sumareense, Velo Clube 5 x 0 Radium, Barcelona 1 x 2 Cubatense, Guarujá 1 x 0 Osasco, Palestra 0 x 2 Comercial de Registro, Jabaquara 2 x 3 São Bernardo, Jacareí 0 x 2 Joseense, Guarulhos 2 x 1 Campinas, União Mogi 2 x 3 Força Futebol e XV de Caraguatatuba 3 x 0 Mogi das Cruzes.