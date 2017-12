Seguradoras aliviam crise do Schalke O clube alemão Schalke 04, que anda mal das finanças, conseguiu uma injeção financeira de 85 milhões de euros, graças a acordo com seguradoras dos Estados Unidos e britânicas. O clube negociou um prazo de 24 anos e se comprometeu, como garantia, transferir para as seguradoras entre 8 e 9 milhões de euros anuais com a arrecadação das bilheterias.