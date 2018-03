Segurança do Brasil teme Copa América Os últimos atentados terroristas na Colômbia estão sendo acompanhados com muita atenção, embora à distância, pelo coronel Castelo Branco, chefe de segurança da seleção brasileira. Ele junta recortes de jornais sobre as ações e lê o noticiário veiculado pela Internet a respeito da situação no país-sede da próxima Copa América, em julho. O coronel deixa escapar a preocupação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto à garantia de integridade dos atletas durante a competição. A delegação do Brasil vai ficar concentrada na cidade de Cali, onde funciona um dos maiores cartéis de drogas do mundo. A princípio, a CBF não deve tomar nenhuma atitude formal, pois cabe à Fifa e à Confederação Sul-Americana de Futebol, no caso, exigir do governo da Colômbia garantias para a realização do torneio. Os atentados recentes podem ainda determinar a transferência da sede dos jogos para México, Brasil ou Argentina. Antes da viagem para o Japão, Castelo Branco visitou a Colômbia e conversou com as autoridades locais sobre o assunto. Não quis dar detalhes sobre a missão. Das quatro cidades escolhidas para a disputa dos jogos da Copa América, três delas sofreram com explosões de bombas nos últimos 40 dias: Bogotá, Cali e Medellín. Até agora, desse grupo, somente Barranquilla não registrou nenhuma ocorrência grave nesse período.