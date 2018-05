Segurança do País durante a Copa terá reforço de policiais estrangeiros

SÃO PAULO - Os órgãos brasileiros ligados à segurança pública ganharão reforço durante o período da Copa do Mundo, de 12 de junho a 13 de julho. A partir de junho, mais de 200 policiais estrangeiros desembarcam no Brasil para acompanhar os torcedores das seleções do torneio. Segundo o Ministério da Justiça, cada país recebeu o convite para enviar sete membros de suas forças de segurança. A atuação ocorrerá também dentro dos estádios das 12 cidades-sede, onde eles auxiliarão "a interlocução dos órgãos de segurança pública e as torcidas".

Os policiais estarão em pontos estratégicos, usando a farda do seu país de origem. Dessa forma, a identificação por parte dos torcedores será facilitada durante os jogos.

A portaria relativa à decisão foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 26 de março. No texto, assinado pelo secretário extraordinário de segurança para grandes eventos, Andrei Augusto Passos Rodrigues, está previsto o aprimoramento do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC), criado em maio de 2013 pelo governo federal. O Ministério da Justiça, em nota, afirmou que além dos participantes da Copa do Mundo, a ação com os policiais estrangeiros contempla também a participação de países de relevância estratégica.

A ideia é que a atuação ocorra em conjunto com a Polícia Federal. "Os policiais atuarão no Brasil identificados, possibilitando o reconhecimento por seus cidadãos. Tais policiais estrangeiros têm função auxiliar, não detendo poder de polícia nem portarão qualquer armamento", explicou o governo.

Durante a Copa, o SICC terá três centros principais, localizados em Brasília e no Rio. Na capital federal serão montados o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional e Centro de Cooperação Policial Internacional. No Rio, haverá uma base alternativa. Além de atuar nas 12 cidades-sede do Mundial, os policiais estrangeiros também serão utilizados como representantes do seu país em Brasília.

O custo da operação de cooperação policial internacional, segundo o Ministério da Justiça, foi descentralizado pela Secretária Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (Sesge/MJ) à Polícia Federal. O valor da operação não foi confirmado pelo governo.

EXPERIÊNCIA

O fato é comum em Copas. A cooperação internacional também ocorreu na Alemanha, em 2006, e na África do Sul, em 2010. Há oito anos, cerca de 320 policiais estrangeiros de 13 países europeus participaram das ações de segurança nas 12 sedes na Copa da Alemanha. Na ocasião, o efetivo acompanhou os torcedores em aeroportos e estações de trem. A decisão, de acordo com a portaria, também utilizou experiências obtidas durante a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Nos eventos, porém, o uso de policiais estrangeiros não ocorreu.