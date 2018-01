Segurança preocupa rodada européia A rodada desta quarta-feira das eliminatórias da Eurocopa de 2004 tem a segurança como preocupação central dos organizadores. Por causa da guerra no Golfo, há temor generalizado de que partidas de futebol possam ser alvos de atentados terroristas. Por isso, a vigilância foi reforçada em todos os estádios. Uma das conseqüências afeta diretamente a seleção de Israel. A equipe manda o jogo com a França, pelo Grupo 1, em Palermo, capital da Sicília, Sul da Itália. O campo neutro foi a solução que a União Européia de Futebol encontrou para tirar os israelenses de sua região. Os franceses agradecem. Com 12 pontos em quatro partidas, praticamente garantem classificação, se vencerem novamente. Há alerta máximo também para o jogo que a Suíça faz como visitante com a Geórgia, em Tiblisi, pelo Grupo 10. No sábado, um canivete foi atirado no campo, por torcedores locais, na partida com a Irlanda. A Uefa promete punir os georgianos com rigor. Um dos duelos mais importantes está previsto para Sunderland, onde a Inglaterra recebe a Turquia. O jogo pode decidir os rumos do Grupo 7, pois os turcos lideram com 9 pontos, dois a mais do que os rivais britânicos. Confira todos os jogos da rodada: Grupo 1 - Eslovênia x Chipre e Israel x França; pelo Grupo 2 - Luxemburgo x Noruega e Dinamarca x Bósnia; pelo Grupo 3 - República Checa x Áustria e Moldávia x Holanda; pelo Grupo 4 - Polônia x San Marino e Hungria x Suécia; pelo Grupo 5 - Lituânia x Escócia; pelo Grupo 6, Irlanda do Norte x Grécia e Espanha x Armênia; pelo Grupo 7 - Inglaterra x Turquia e Eslováquia x Liechtenstein; pelo Grupo 8 - Estônia x Bulgária e Croácia x Andorra; pelo Grupo 9 - Sérvia e Montenegro x País de Gales; pelo Grupo 10 - Albânia x Irlanda e Geórgia x Suíça.