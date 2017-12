Segurança preocupa Seleção no Oriente Apesar de falar o contrário, o técnico Carlos Alberto Parreira demonstrou certa preocupação com a segurança da Seleção Brasileira, que deverá desembarcar ainda nesta quinta-feira no Oriente Médio para amistosos nos Emirados Árabes e Kwait. Um dia depois dos atentados na região - contra três hotéis de luxo em Amã, capital da Jordânia, quando morreram pelo menos 57 pessoas -o treinador tentou aparentar tranqüilidade. ?É lógico que este tipo de coisa (atentados) não se pode prever, mas isso não acontece apenas no Oriente Médio?, disse o treinador, em entrevista à Rádio Jovem Pan de São Paulo. ?Mas não podemos nos preocupar com isso. As autoridades dos países certamente estão tomando todas as providências. Deverão colocar à nossa dispoção, o melhor serviço de segurança de que dispõem?, acrescentou. ?Além disso, a seleção é muito querida no mundo inteiro. Ninguém vai fazer nada contra a melhor Seleção do mundo?, acrescentou o treinador. Parte da delegação - os jogadores que atuam no Brasil e membros da comissão técnica - desembarcou no final da manhã em Frankfurt. O grupo espera os atletas que atuam na Europa e, juntos, seguem para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, local da partida do dia 12 contra a seleção local. No dia 15, o time enfrenta o Kwait Allstar. Os dois jogos serão ás 15h30, com transmissão da rede Globo.