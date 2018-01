Segurança: só Clinton supera seleção Os jogadores da seleção brasileira estão muito longe de ter a importância de um presidente dos Estados Unidos, mas, para os colombianos, a diferença não é tão grande assim. Apenas Bill Clinton, quando ainda era presidente da nação mais rica do mundo, teve mais seguranças à disposição do que a equipe de futebol do Brasil. No fim de 2000, quando passou pela Colômbia, Clinton contou com cerca de 100 homens trabalhando para sua proteção e de seus assessores, além, é claro, de policiais norte-americanos. O Brasil tem aproximadamente 60 seguranças colombianos. Nos últimos anos, estas foram as "marcas" mais expressivas no país, segundo informou Omar Rubiano, chefe da equipe que dá segurança aos brasileiros. A grande maioria passa o tempo na frente do hotel Casa de Alférez, evitando a aproximação de torcedores, jornalistas e ?suspeitos?. Até helicópteros estão sendo utilizados na segurança da Copa América. "A competição esteve ameaçada e a seleção brasileira é uma das que mais chamam a atenção; por isso estamos fazendo um trabalho de prevenção", justificou Rubiano. A concentração dos brasileiros não é tão luxuosa como das últimas vezes. A escolha, porém, foi estratégica. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) procurou isolar os atletas e conseguiu. O hotel, localizado no Centro de Cali, próximo ao Rio Cali, foi fechado. Não é muito grande e suas ocupações foram preenchidas com a delegação do Brasil. É uma pousada, que atrai, principalmente, aposentados que buscam descanso. Agora, porém, mais parece um quartel-general. Seguranças, armados até com metralhadora, não deixam que ninguém se aproxime da porta principal. "Foi um pedido da Confederação Brasileira", justificou um policial colombiano. Apesar do estardalhaço, os jogadores estão tão "escondidos" que muitos vizinhos nem sequer notaram a presença dos badalados futebolistas do Brasil. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Enrique Martínes, assustado com o número de seguranças e carros de polícia. O governo e a Confederação da Colômbia sabem que qualquer incidente seria uma tragédia para a competição e para a imagem do país, que insistiu em organizar o torneio. FARC - Dois assuntos tomam conta da Colômbia nos noticiários de jornal, rádio e televisão. Os ataques dos grupos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (Farc) e de paramilitares e a Copa América. São curiosos os noticiários de televisão. Na primeira metade, só violência, na segunda, a festa da Copa América, que terá início nesta quarta-feira.