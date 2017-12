Seguranças protegem flamenguistas "Depois da porta arrombada", o Flamengo resolveu "colocar a fechadura". Amedrontados pela briga com torcedores na noite de domingo, no Aeroporto Santos Dumont, e pelas ameaças de morte, alguns jogadores se reapresentaram hoje na Gávea escoltados por seguranças particulares. E, para evitar que o déficit financeiro do clube aumente ainda mais, o presidente rubro-negro Márcio Braga e alguns conselheiros resolveram arcar com as despesas do time em Volta Redonda, no Sul Fluminense, local escolhido para o time fugir da torcida e se preparar para o clássico decisivo de domingo, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Felipe, o lateral-esquerdo Athirson, ameaçado de morte por telefone, o volante Da Silva, além do atacante Dimba foram treinar escoltados por seguranças. Apesar de ser o principal jogador da equipe, Felipe foi o mais precavido, contratando três seguranças, enquanto os outros eram protegidos por um. E, na viagem para Volta Redonda no início da noite de hoje, o ônibus da delegação foi acompanhado por seis profissionais. "Eles são meus amigos de infância. Mas estarão sempre comigo, para me acompanhar por causa de tudo o que está acontecendo", despistou Felipe. "Minha família, minha esposa que está grávida, todos estão preocupados comigo. E andando com eles todos ficam tranqüilos." Antes do treino da manhã, o presidente do Flamengo se reuniu com o elenco para conversar sobre a briga de domingo, a ida para Volta Redonda e a situação do clube na zona de rebaixamento do Brasileiro, na 22ª colocação da tabela de classificação, com 45 pontos. A fuga para a cidade sul fluminense foi bem recebida pelos jogadores, de acordo com Zinho. Mas o meia frisou que o elenco não está com medo dos torcedores. "A situação deixou todo mundo preocupado, mas foi uma atitude da minoria. Não representa a torcida do Flamengo", enfatizou Zinho. "Não estamos com medo da torcida que sempre está disposta a nos apoiar. Ir para Volta Redonda tem o objetivo de nos ajudar a concentrar mais para o clássico contra o Botafogo." E em Volta Redonda os jogadores terão toda a infra-estrutura necessária para se concentrarem. O prefeito da cidade Antônio Francisco Neto colocou à disposição do Flamengo o Estádio Municipal Raulino de Oliveira, sem custos. Já a hospedagem da delegação, que voltará ao Rio na noite de sexta-feira, será custeada por Braga e alguns conselheiros, para que a dívida do clube, de cerca de R$ 230 milhões, não aumente ainda mais. A parceria do Flamengo com Volta Redonda iniciou neste ano com a reforma do Raulino de Oliveira. Financeiramente o entrosamento não poderia ter sido mais vantajoso para a equipe carioca, afinal, para cada jogo realizado no local, o Rubro-Negro assinou um contrato para receber R$ 100 mil líquidos. Mas, o retrospecto técnico foi ruim, tanto que dos 16 confrontos do Brasileiro previstos para o estádio, somente 12 foram realizados e os outros transferidos para o Maracanã. Na cidade do Sul Fluminense, foram cinco vitórias, quatro derrotas e três empates.