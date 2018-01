Seguranças trancam santistas no vestiário Os jogadores do Santos foram se trocar para treinar no vestiário. Minutos antes de estarem em campo, um segurança resolveu brincar e trancou a porta do vestiário por fora. Só que a fechadura estava velha e travou. Robinho, Renato, Diego e Léo começaram a gritar para que abrissem a porta. Os seguranças riam, achando que fosse brincadeira. Só depois quandos os jogadores começaram a xingar com medo de ter de pagar multa pelo atraso, todos perceberam que era sério. Os seguranças foram até a porta e não conseguiram de jeito nenhum abri-la. A saída foi arrombá-la a socos e pontapés. Isso diante das câmeras de televisão e fotógrafos. Na saída, Robinho não se conteve diante do constrangimento. ?Que mico, que mico", repetia para os envergonhados seguranças.