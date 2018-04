Seguro da CBF dá R$ 25 mil para parentes de vítimas na BA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai garantir uma indenização de R$ 25 mil para os parentes de cada uma das sete pessoas que morreram no desabamento de parte da arquibancada do Estádio da Fonte Nova, domingo passado, durante jogo entre Bahia e Vila Nova-GO, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já a maior parte dos feridos na tragédia não vai receber nenhuma ajuda financeira da entidade, que vai oferecer apenas R$ 20 mil a quem ficar inválido para sempre. Veja também: Governador da Bahia decide implodir o Estádio da Fonte Nova CBF divulga nota oficial sobre a tragédia na Fonte Nova Para europeus, tragédia na Bahia expõe problemas para a Copa Mais notícias sobre a tragédia no Estádio da Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Essas informações constam do Regulamento da Série C de 2007, em seu Artigo 23, que trata do contrato da entidade com a Cia Excelsior de Seguros. Por ingresso vendido em jogos da competição, a seguradora tem direito a R$ 0,15, referente ao Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo de Público Pagante. Até agora, a seguradora já teria arrecadado pouco mais R$ 10 milhões com a atual edição do Campeonato Brasileiro, nas três divisões. E, a princípio, vai gastar somente R$ 175 mil (R$ 25 mil por morte ocorrida dentro do estádio) com as indenizações. Nas Séries A e B, o valor do contrato do seguro entre a CBF e a Excelsior é o mesmo da Série C. No jogo do Bahia contra o Vila Nova, 60 mil pessoas pagaram ingresso e o total destinado à seguradora foi de R$ 9 mil, conforme consta do borderô da partida, que pode ser verificado no site oficial da CBF (http://www.cbfnews.uol.com.br/).