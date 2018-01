Seguro garante atacante Luizão no clássico Com o reforço do atacante Luizão, o Corinthians está pronto para enfrentar a Portuguesa, amanhã, às 16 horas, no Pacaembu. O jogador, que está se transferindo para o Borussia Dortmund, da Alemanha, vai entrar em campo protegido por um seguro, e hoje participou normalmente do treino. Ele vai formar dupla no ataque com Éwerthon, saindo Gil da equipe. "Luizão está bem, agora com a cabeça boa, e como se trata de um jogador de peso, vai jogar", confirmou hoje o técnico Wanderley Luxemburgo, após o coletivo. "Conversei com ele na frente dos jogadores, e ele garantiu que será o atacante de sempre, dividindo as jogadas e tentando fazer os gol da equipe. Há dois jogos fora da equipe, o atacante não treinou normalmente durante a semana com os companheiros. Preferiu fazer treinos específicos no departamento de futebol integrado do clube. O atacante afirmou que o tempo fora do time não deverá ter influência negativa na sua atuação. "Luxemburgo me conhece há muito tempo, meus companheiros também. Eles sabem que ao entrar em campo vou para a disputa com tudo", disse Luizão. Ele ratificou que a negociação com o clube europeu está bem encaminhada. "Já falei que minha intenção é cumprir o contrato normalmente até o último dia." O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, também garantiu que a situação de Luizão está normalizada, quanto à participação do atacante nas próximas partidas do time. O dirigente, porém, afirmou que a negociação para a saída do atacante ainda não está concretizada. Citadini não revelou a importância da venda do passe. "É a imprensa que está divulgado o valor de US$ 10, 12 e 15 milhões. Nós ainda não sabemos por quanto será a negociação. Ainda não está fechada", disse o dirigente. No treino de hoje à tarde, Luxemburgo ensaiou várias jogadas. O treinador pediu mais movimentação de Luizão, Éwerthon e Marcelinho. Este último sofreu uma marcação individual de Kléber. Luxemburgo imagina que o treinador Candinho, da Portuguesa, deverá tentar diminuir o espaço para Marcelinho criar as jogadas. Por isso, o técnico do Corinthians testou um esquema com a movimentação de Marcelinho pelas pontas para fugir da marcação dos adversários. Neste sábado pela manhã, os jogadores ainda fazem o último treino da equipe para o jogo contra Lusa. Luxemburgo considera o jogo deste domingo para o futuro do time no Paulista. Por isso, hoje à noite os atletas do time do Parque São Jorge foram para a concentração. O treinador acha importante a concentração de dois dias. Além do descanso, o técnico vai aproveitar o tempo para orientar melhor a equipe com o esquema tático que consta no computador do treinador.