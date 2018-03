Seis gols em dois jogos: São Paulo ganha confiança para mata-matas

Instável desde o início da temporada, o São Paulo ganhou confiança depois das duas últimas boas exibições nas vitórias por 3 a 1 sobre o Red Bull pela Copa do Brasil e por 3 a 0 sobre o CRB pelo Paulistão.

A sequência deixa o time otimista para os jogos decisivos contra o São Caetano pelas quartas do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentarão no próximo sábado, 15, no Anacleto Campanella, e na terça, 18, no Morumbi.

"Tem que continuar assim durante todas as competições, com esse espírito, com essa garra e vontade de ganhar", afirmou o goleiro de Jean aos jornalistas na saída do estádio Rei Pelé, após o jogo contra o CRB.

O atacante Tréllez já pensa na parceria entre o novo técnico Diego Aguirre e o auxiliar André Jardine, no comando interino até o uruguaio regularize seu visto para poder trabalhar no Brasil.

"Jardine e Aguirre querem um time aguerrido, e acho que a gente está jogando um futebol intenso. Vontade não pode faltar. O time está no caminho certo. Tem que continuar trabalhando porque agora temos dois jogos muitos difícil."

Além dos duelos contra o São Caetano e uma eventual semifinal do Estadual, o time conhecerá na próxima segunda seu adversário da 4ª fase na Copa do Brasil. No ano passado, a equipe foi eliminada nesta etapa do torneio nacional pelo Cruzeiro. Três datas já estão reservadas para a 4ª fase: 4, 11 e 18 de abril.