Seis jogadores vão para "divã" de Leão Título paulista conquistado, é hora de Emerson Leão reativar seu divã. O treinador não está satisfeito com o desempenho de alguns jogadores e vai fazer trabalho psicológico pensando na seqüência da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mineiro, Luizão, Marco Antônio, Jean, Velber e Alex vão ter ?conversinha especial? com o técnico do São Paulo. Leão anda insatisfeito com a produção desses atletas. O estopim foi o amistoso contra o Nacional, quinta-feira, no CCT da Barra Funda. Apesar do triunfo por 4 a 3, ele ficou irritado com muitos erros apresentados. "Foi um treino bem ruim, vexatório e ridículo", afirmou o treinador. Na sexta-feira, inclusive, ele já deu uma bronca nos jogadores. Desta vez, só Souza, "o melhor do treino", e o goleiro Roger, considerado ótimo por Leão, escaparam. "Espero que o Luizão cresça mais", afirmou o treinador, antes de confirmá-lo como substituto de Grafite, suspenso, diante da Ponte Preta, neste sábado. "E quero que o Jean estique o pescoço um pouco mais e saia da casca." O treinador não quis fazer comentários detalhados sobre Marco Antônio, Alex e Velber. Limitou-se a dizer que estão rendendo menos do que podem. Leão, e o titular Mineiro, pedido seu? "Ele tem consciência de sua queda no rendimento. Seu problema é ser muito introvertido. Mas de vez em quando ainda consigo vê-lo sorrindo", explicou. O jogador, destaque em suas passagens por Ponte Preta e São Caetano, promete superar a má fase. O irônico é que a queda de rendimento aconteceu justamente após ser convocado para a seleção brasileira. Neste ano, Leão já ?reabilitou? os atacantes Grafite (vinha perdendo gols e sendo vaiado pela torcida) e Diego Tardelli (muitos desconfiavam de sua capacidade), o meia Danilo (o diretor de Futebol Juvenal Juvêncio disse que o atelta não tinha espírito de Libertadores) e o lateral Júnior (rendendo abaixo do esperado).