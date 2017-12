Seis jogos amistosos agitam toda a Europa neste sábado Em mais um dia de jogos preparatórios para a disputa da Copa do Mundo, que começará no próximo dia 9, seis amistosos agitam a Europa neste sábado. O que mais interessa à seleção brasileira será o confronto da Croácia contra a Polônia, em Wolfsburg (região central da Alemanha). Os croatas serão os primeiros adversários do Brasil no Mundial - dia 13, em Berlim. Os poloneses estão na chave da Alemanha, a dona da casa. Em Manchester, a Inglaterra se despede de sua torcida contra a Jamaica, um adversário teoricamente fraco. Na Copa, os ingleses terão pela frente a Suécia, Paraguai e Trinidad e Tobago. Em Metz, na França, a seleção de Portugal, comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, enfrenta Luxemburgo, outro rival com futebol bem abaixo da média. Assim como a Inglaterra, outras três seleções também farão suas despedidas antes de viajarem para a Alemanha. Em Elche, a Espanha recebe o Egito, atual campeão africano. Em Zurique, a Suíça encara a China; e, em Praga, a República Checa terá pela frente Trinidad e Tobago.