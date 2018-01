Seis jogos completam Série B2 A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quarta divisão, será completada neste domingo com seis jogos. Pela manhã, às 11 horas, acontecem dois confrontos. O Campo Limpo recebe o Elosport na cidade de Campo Limpo Paulista e o Joseense vai até a cidade de Santos enfrentar o Jabaquara. À tarde, às 15 horas, acontecem três jogos. O Lençoense encara em Lençóis Paulista, o Serra Negra. Também estreando em casa, o Campinas terá a visita do Guarujá e, jogando em Barueri, o Itararé vai em busca de sua segunda vitória contra o Grêmio Barueri.