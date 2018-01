Seis jogos movimentam a Copa Estado A quarta rodada da Copa Estado de São Paulo será finalizada neste domingo, com a realização de seis partidas. O destaque ficará por conta de São Bento e Ferroviária às 11 horas, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O técnico Pardal, do time sorocabano, acredita ter um elenco superior. E está animado com a vitória sobre o Palmeiras-B, por 1 a 0, na rodada passada. Os jogadores araraquarenses, por sua vez, esperam mostrar seu valor ao ex-comandante. O São Bento está na quinta posição do Grupo 1, com três pontos, enquanto a Ferroviária soma seis, na terceira colocação do Grupo 2. Às 11 horas, o ECO-Osasco (3), sexto do Grupo 1, recebe o Rio Branco (6), quarto do Grupo 2. O São Paulo-B (3), terceiro do Grupo 1, encara o Rio Claro (3), sexto do Grupo 2. A Francana (4), penúltima do Grupo 4, joga contra a Paraguaçuense (0), lanterninha do Grupo 3. A Inter de Bebedouro (5), quarto do Grupo 4, enfrenta o Araçatuba (5), vice-líder do Grupo 3. Às 15 horas, no jogo isolado, o Jaboticabal (4), quinto do Grupo 4, recebe o Olímpia (4), quinto do Grupo 3.