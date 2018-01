Seis líderes na Série B3 do Paulista O Campeonato Paulista da Série B3, sexta divisão, que reúne os clubes mais novos do futebol de São Paulo está muito equilibrado. Após a realização da quinta rodada, três clubes lideram o Grupo 1 e outros três clubes dividem a ponta do Grupo 2. No Grupo 1, Tanabi, Prudentino e Santacruzense têm 10 pontos. Este é o mesmo número de pontos que têm Jacareí, Itapetininga e Força Futebol no Grupo 2. A rodada será completada nesta segunda-feira com apenas um jogo na Baixada Santista entre o lanterna São Vicente (3) e o líder Jacareí. Resultados da quinta rodada: Tanabi 2 X 0 Ranchariense, Força Futebol 2 X 1 Itapetininga, Assisense 0 X 0 Santacruzense, Taboão da Serra 2 X 1 Ginásio Pinhalense e Prudentino 1 X 1 Votuporanga.