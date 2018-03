Seis partidas agitam o Campeonato Inglês Com 81 pontos em 33 partidas (24 vitórias e nove empates) contra 72 pontos em 34 jogos do Chelsea, o Arsenal garantirá o título se ganhar do Tottenham fora de casa, neste domingo, e o Chelsea não bater o Newcastle, também como visitante. Cada time joga 38 vezes no torneio. A rodada começa neste sábado com seis partidas: Everton x Blackburn; Leicester x Manchester City; Fulham x Charlton; Manchester United x Liverpool; Middlesbrough x Aston Villa; Southampton x Bolton. Domingo, além dos jogos de Arsenal e Chelsea, haverá mais dois: Birmingham x Wolverhampton e Leeds x Portsmouth.