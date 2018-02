Seis tentam fugir da repescagem Com o rebaixamento antecipado da Internacional, primeiro clube do interior a conquistar o título paulista, em 1986, a briga fica agora para saber quem será o penúltimo colocado do Campeonato Paulista e terá ainda que disputar sua permanência na elite paulista com o vice-campeão da Série A2. Seis clubes ainda fogem da penúltima posição: Paulista e Juventus com sete pontos; Rio Branco, Ituano e Portuguesa com cinco e Botafogo com apenas quatro. Com tantos times ameaçados, a última rodada, marcada para o próximo domingo, colocará os times em campo com pensamentos distintos. A exceção de Ponte Preta e Marília, que se enfrentam na sexta-feira à tarde para decidir quem será o campeão simbólico do frustrante Torneio da Morte, todos os outros cinco jogos contarão com equipes "no desespero". Quem não fugir da penúltima posição disputará a repescagem em dois jogos com o vice-campeão da Série A2. Última rodada: sexta-feira - Ponte Preta x Marília; domingo - Portuguesa x Juventus, América x Botafogo, Paulista x Mogi Mirim, Ituano x União São João e Rio Branco x Internacional. Classificação: 1) Marília e Ponte Preta, 11; 3) Mogi Mirim e América, 9; 5) União São João 8; 6) Paulista e Juventus, 7; 7) Portuguesa, Ituano e Rio Branco, 5; 10) Botafogo, 4; 12) Internacional, 0.