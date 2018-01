Seis times brigam por duas vagas na Série A-2 do Paulista A última rodada da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista acontece neste domingo à tarde, e seis times ainda brigam pelas duas vagas que garantem o acesso à elite do futebol paulista. Portuguesa e Rio Preto anteciparam suas vagas na rodada do meio de semana. Pelo Grupo 2, que já tem a Lusa classificada, com 11 pontos, o Guarani (quatro pontos) recebe o São José (cinco), e só a vitória garante a classificação do time de Campinas. Além de vencer, o Guarani precisa torcer para o Bandeirante (também com cinco pontos) não bater a Lusa, no Canindé. O São José garante o acesso até com um empate, caso a Portuguesa vença o time de Birigüi. Se os dois times terminarem empatados com seis pontos, a vaga fica com o Bandeirante pelo saldo de gols: -1 a -3. No Grupo 3, o Rio Preto, com nove pontos, já conquistou o direito de jogar a Série A-1 em 2008, após 88 anos de história. O adversário deste domingo será o Mirassol, vice-líder, com oito pontos, e se classifica com um empate. Este resultado deixará o Rio Preto com 10 pontos e na condição de decidir o título da temporada contra a Portuguesa. O outro jogo do grupo acontece em Araras, onde o União São João recebe o Botafogo. Ambos têm cinco pontos e quem vencer tem a chance de garantir a segunda vaga, desde que o Mirassol perca o jogo e o bom saldo de gols. Ele tem dois positivos, contra um negativo do União e dois negativos do Botafogo. Jogos da 6.ª rodada da 2.ª fase da A-2: Grupo 2 - 16 horas Guarani x São José Portuguesa x Bandeirante Grupo 3 - 15 horas Rio Preto x Mirassol União São João x Botafogo