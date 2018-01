Seis times estão classificados na Série C A quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C foi realizada neste fim de semana com 37 jogos, entre sábado e domingo. Vários clubes já estão classificados para a segunda fase. Os 93 participantes estão distribuídos em 28 grupos, alguns compostos por quatro e outros por três times cada. Passam à outra fase os dois primeiros colocados. Por enquanto, seis times estão garantidos: Grupo 1 - Nacional-AM - 10 pontos; Grupo 3 - Viana-MA - 9; Grupo 5 - Flamengo-PI - 9; Grupo 13 - Cuiabá - 7; Grupo 20 - Americano-RJ - 12; Grupo 23 - Sertãozinho - 26. Todos os resultados de domingo: Grupo 02 - Atlético (RR) 2 X 0 Tuna Luso (PA) Grupo 04 - Imperatriz (MA) 2 X 0 Santa Inês (MA) Grupo 05 - River (PI) 1 X 2 Flamengo(PI) Grupo 06 - Itapipoca (CE) 0 X 0 Guarany (CE) Grupo 07 - Campinense (PB) 1 X 2 ABC (RN) Grupo 08 - ASA (AL) 2 X 1 Central (PE) Grupo 09 - Botafogo (PB) 3 X 1 Corinthians (AL) Grupo 12 - Cene (MS) 0 X 0 Comercial (MS) Grupo 13 - Cuiabá (MT) 1 X 0 Serc (MS) Grupo 14 - Tocantinópolis (TO) 2 X 0 Anápolis (GO) Grupo 15 - Atlético (GO) 2 X 2 CFZ (DF) Grupo 16 - Ituiutaba (MG) 1 X 0 Francana (SP) Grupo 17 - Rio Branco(MG) 2 X 0 Uberaba (MG) Grupo 18 - Villa Nova (MG) 1 X 6 Desportiva (ES) Grupo 18 - Ipatinga (MG) 3 X 0 Estrela (ES) Grupo 19 - Tupi (MG) 3 X 0 Rio Branco (ES) Grupo 23 - Comercial (SP) 0 X 1 Botafogo (SP) Grupo 21 - Olaria (RJ) 1 X 0 Bangu (RJ) Grupo 26 - Grêmio Maringá (PR) 2 X 3 União Barbarense (SP) e União Bandeirante (PR) 2 X 1 Iraty (PR) Grupo 27 - Marcílio Dias (SC) 0 X 0 Ulbra (RS) Grupo 28 - RS (RS) 4 X 0 Pelotas (RS) e Brasil (RS) 0 X 1 São José (RS).