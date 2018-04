Seis times garantem vaga antecipada na segunda fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - A noite desta quarta-feira foi marcada por 24 jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil. Entre diversos resultados, seis times garantiram a classificação de forma antecipada para a próxima fase da competição, incluindo o Cruzeiro. Outros três avançaram por conta de resultados obtidos na partida de volta.

Com as partidas desta quarta, já são 11 clubes garantidos na fase seguinte, contando também com o Internacional e a Ponte Preta, classificados na semana passada, por antecipação. Um dos destaques do dia, o Santos apenas empatou com o Flamengo-PI, por 2 a 2, em Teresina, e agora terá que decidir a vaga em casa, na Vila Belmiro, no dia 17.

Nesta quarta, seis equipes venceram por dois gols ou mais fora de casa e anteciparam suas vagas, evitando o confronto de volta. Entre eles está o Cruzeiro, que fez 3 a 0 sobre o CSA, em Maceió (AL). Dois classificados são goianos: o Atlético que fez a maior goleada até agora ao enfiar 7 a 0 no Cametá, no Pará.

E o Goiás, que venceu o Oratório, do Amapá, por 3 a 1. O Paysandu venceu o São Raimundo, em Roraima, por 2 a 0, e o Figueirense goleou o Desportiva por 4 a 1, no Espírito Santo. O Bragantino fez 2 a 0 sobre o Águia Negra, no Mato Grosso do Sul, e também evitou o jogo de volta.

Outros dois paulistas estrearam fora e perderam. O São Caetano perdeu por 1 a 0 para o Arapongas, no Paraná, enquanto o Guarani também levou 1 a 0 do Confiança, em Aracaju, no Sergipe.

Nas partidas da volta, três clubes avançaram. O Nacional-AM bateu o Águia, no Pará, por 2 a 1. No jogo em Manaus tinha vencido por 2 a 0. No Recife, o Santa Cruz também conseguiu a segunda vitória sobre o Guarani, de Juazeiro do Norte (CE), por 2 a 0. Na ida tinha batido o adversário por 2 a 1. Em Fortaleza, o Ceará venceu o Ceilândia-DF por 4 a 3, após empate sem gols na ida.

Com estes resultados, somente um confronto da próxima fase já está definido. O duelo vai envolver o Internacional e o Santa Cruz. Outros serão emparelhados ao fim das partidas desta quinta: São Bernardo-SP x Paraná, Bahia x Maranhão-MA, Parnahyba-PI x ABC-RN.

Confira os resultados desta quarta na Copa do Brasil:

Tupi-MG 1 x 0 Luverdense-MT

Confiança-SE 1 x 0 Guarani-SP

Oratório-AP 1 x 3 Goiás-GO

Arapongas-PR 1 x 0 São Caetano-SP

Gurupi-TO 2 x 3 América-MG

Santa Cruz-RN 0 x 0 ASA-AL

Salgueiro-PE 2 x 0 Boa Esporte-MG

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Avaí-SC

Luziânia-DF 0 x 0 Fortaleza-CE

Desportiva-ES 1 x 4 Figueirense-SC

Cametá-PA 0 x 7 Atlético-GO

Aracruz-ES 1 x 1 Joinville-SC

Campinense-PB 0 x 1 Sampaio Corrêa-MA

São Raimundo-RR 0 x 2 Paysandu-PA

Ji-Paraná-RO 0 x 1 América-RN

Fast Clube-AM 1 x 1 CRB-AL

Mixto-MT 2 x 1 Vitória-BA

Crac-GO 3 x 1 Náutico-PE

CSA-AL 0 x 3 Cruzeiro-MG

Águia Negra-MS 0 x 2 Bragantino-SP

Flamengo-PI 2 x 2 Santos-SP

Águia-PA 1 x 2 Nacional-AM

Santa Cruz-PE 2 x 0 Guarani-J-CE

Ceará-CE 4 x 3 Ceilândia-DF