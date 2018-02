Seis vagas ainda estão em disputa na Série A-2 do Paulista Com a Portuguesa na liderança isolada e classificada, com 34 pontos, esquentou a briga pelas oito vagas para a próxima fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. Outro time garantiu seu lugar após o término da 17.ª rodada, neste domingo: o União São João, que chegou aos 31 pontos, sábado à noite, ao vencer o Rio Preto por 3 a 1. Neste domingo, o Guarani, que busca a classificação, empatou com o São José fora de casa, por 1 a 1, e caiu para a oitava colocação. Já o time da casa foi para 26 pontos e caiu para a quinta colocação. Quem se deu bem após os resultados foi o Bandeirante, que jogando em Birigüi, goleou a Portuguesa Santista por 4 a 1. Com o resultado, o time pulou para a quarta posição, subindo para 27 pontos. A Portuguesa Santista continua com 19 pontos, ameaçada pelo rebaixamento, sendo a 16.ª colocada. Em Limeira, a Internacional apenas empatou com o Palmeiras B, por 1 a 1, e agora soma 22 pontos, na 13.ª colocação, enquanto o time da capital é o penúltimo, com 16 pontos. O Comercial também empatou com o Taquaritinga por 1 a 1, e caiu para a 14.ª colocação, com 20 pontos. O Taquaritinga é o 11.º colocado, com 23 pontos. O Mirassol recebeu o Botafogo e venceu por 2 a 0. Com isso, o time saltou para a sétima colocação, com 25 pontos, e o Botafogo ficou em nono, com 24. Com a vitória do Mirassol, o União São João garantiu a vaga para a segunda fase. Para fugir da degola, o XV de Jaú venceu por 3 a 0, o Oeste e subiu para a 15.ª posição, com 19 pontos, deixando o Oeste em 10.º, com 23 pontos. O Osvaldo Cruz venceu o Taubaté por 2 a 1, e manteve chances de permanecer na Série A-2, com 14 pontos. O vencedor, porém, continua na lanterna, enquanto o Taubaté é o 18.º colocado, com 16 pontos. Ambos, portanto, estão na zona de rebaixamento.