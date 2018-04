Seis vítimas da tragédia no Fonte Nova são identificadas

A polícia identificou seis das sete vítimas do acidente ocorrido no estádio Fonte Nova, em Salvador, durante partida pela Série C do Brasileiro entre Bahia e Vila Nova neste domingo, 25. Segundo informações policiais, 26 pessoas ainda estão internadas, 17 no Hospital Geral do Estado e 9 no Hospital Roberto Santos. Veja também: Governador da BA lamenta acidente e interdita Fonte Nova Sete pessoas morrem após partida do Bahia na Série C Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova Seis morreram no local do acidente: Márcia Santos Cruz, de 27 anos, Milene Vasques Palmeira, 27 anos, Jadson Celestino Araújo Silva, 25 anos, Djalma Lima Santos, de 30 anos, Anísio Marques Neto (sem idade) e uma mulher ainda não identificada. Apenas Joselito Lima Júnior, de 26 anos, foi socorrido com vida e morreu no Hospital Geral do Estado. Os feridos que foram encaminhados ao Hospital Ernesto Simões Filho já foram liberados. O governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, lamentou em nota oficial o acidente ocorrido e interditou o local. Ele afirmou que o governo dará todo o apoio necessário às famílias das vítimas. Após o fim do jogo, uma parte do anel superior do estádio cedeu às comemorações, deixando pelo menos sete mortos e um número não divulgado de feridos, muitos em estado grave. Além disso, a queda de uma alambrado durante a invasão da torcida no gramado pode ter ferido 40 pessoas. As vítimas caíram do lado da rua, em frente a um colégio estadual anexo ao estádio, sendo que seis morreram no local. O ocorrido cancelou as comemorações do Bahia pelo acesso. O estádio Fonte Nova foi construído na década de 50 e nunca passou por uma reforma geral.