Seixas é o novo técnico do Olímpia Carlos Alberto Seixas é o novo técnico do Olímpia, que disputa o Campeonato Paulista da Série A2. Ele vai substituir Roberto Brida, demitido pela diretoria após a derrota em casa para o Sãocarlense, por 1 a 0, no último sábado. O treinador se apresentou nesta terça-feira à tarde com a missão de livrar o clube das últimas posições da competição. "É uma chance de mostrar tudo que aprendi com grande técnicos, como o próprio Telê Santana", afirmou Seixas, não escondendo sua admiração pelo ex-técnico da seleção brasileira e que o comandou no Palmeiras no final dos anos 70. Como treinador, ele tem pouco experiência: trabalhou no Mauaense e no XV de Piracicaba. Em quatro jogos disputados na Série A2, o Olímpia somou apenas três pontos e ocupa a 11ª posição no campeonato.