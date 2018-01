Seleção: 14 jogadores em Hong Kong A Seleção Brasileira que enfrenta Hong Kong em amistoso na quarta-feira pela manhã só vai estar completa na véspera da partida. Nesta segunda-feira, chegaram à China mais 4 jogadores: Roberto Carlos, Juninho Pernambucano, Alex e Diego. Ele se juntam a Júlio César, Gomes, Anderson, Gilberto, Juan, Lúcio, Emerson, Zé Roberto, Elano e Robinho, que desembarcaram com o técnico Carlos Alberto Parreira e a comissão técnica. Beletti, Cafu, Júlio Baptista, Luisão, Renato, Ricardo Oliveira e Ronaldinho Gaúcho devem se apresentar ao treinador até a manhã desta terça-feira. Parreira ainda não definiu a equipe. A principal dúvida está no ataque. Ele ainda não escolheu o substituto de Ronaldo - que, de acordo com a CBF, não foi liberado pelo Real Madrid. Robinho tem maiores chances de começar como titular, mas Parreira ainda não descartou a possibilidade de colocar o meio-campista Julio Baptista (Sevilha) na equipe. Como Luis Fabiano também não foi liberado pelo Porto e Adriano (Inter-ITA) se contundiu, o único confirmado no ataque é Ricardo Oliveira (Bétis-ESP). Se Julio Baptista entrar, Ronaldinho Gaúcho deverá jogar mais avançado. Os jogadores da Seleção Brasileira desembarcaram às 11h30 locais desta segunda-feira (1h30 da madrugada no Brasil), no Aeroporto Internacional de Hong Kong e seguiram direto para o Hotel Harbour Plaza, localizado a cerca de 30 minutos de distância. Ao contrário do que ocorre na parte dos lugares onde se apresenta, pouca gente esteve no aeroporto para esperar a Seleção. Também no hotel, o movimento de torcedores é pequeno. Parreira pretende realizar um treinamento tático nesta terça-feira, às 7 horas de Brasília, no Hong Kong Stadium. O jogo de quarta-feira - que faz parte dos festejos do Ano Novo chinês - tem início previsto para as 7 horas de Brasília, com transmissão pela TV Globo.