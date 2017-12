Seleção: 3 novidades nesta convocação O zagueiro Alex, do PSV Eindhoven, chamado pela primeira vez, o goleiro Júlio César, da Internazionale, de Milão, que retorna à equipe, e o coordenador-técnico da seleção Zagallo, recuperado de uma cirurgia, foram as novidades na convocação do técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso contra a Croácia, em Split, dia 17. Com a presença do ex-jogador santista, o treinador do Brasil chegou ao 85.º atleta convocado desde que voltou ao comando do time em 2003. "Não saberia dizer a porcentagem correta ou quantificar, mas não trabalho mais com esse universo de jogadores", disse Parreira. "O Alex não vem para ser titular de cara, o importante é a oportunidade de conhecê-lo, já que ainda não trabalhamos juntos." Parreira explicou que Júlio César retorna ao time após voltar a atuar pela Internazionale. Desde que saiu do Brasil, o jogador havia sido emprestado pelo time italiano ao Chievo, onde era apenas o terceiro goleiro. Agora, durante a pré-temporada 2005/2006, o atleta tem entrado nas partidas da equipe milanesa. Mas, a maior alegria da tarde foi o reaparecimento de Zagallo, após uma complicada cirurgia no duodeno no início de maio. Apesar de ter emagrecido dez quilos, ele garantiu que a disposição por ajudar a seleção continua a mesma. "Perdi dez quilos mas não a energia. Não estarei nesse jogo contra a Croácia, mas contra o Chile (dia 4 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo) retornarei ao banco de reservas", afirmou Zagallo, que não deixou passar a oportunidade de brincar com a transferência de Robinho para o Real Madrid. "A cabeça dele deve estar boa à beça. Está cheia de euros. Tenho a certeza de que não vai tirar o pé, porque já está no Real Madrid, só que jogando pelo Santos."