Seleção ainda espera por Mauro Silva A definição sobre a permanência ou não do volante Mauro Silva na seleção brasileira só deverá sair à noite. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar decidiu esperar um pouco mais a evolução do quadro clínico do atleta até definir-se pelo corte. Mauro Silva contundiu-se nos treinos de ontem à tarde, em Teresópolis. Ele deixou o gramado da Granja Comary reclamando de fortes dores na coxa direita, conseqüência de uma contratura muscular e ainda na noite de segunda-feira, submeteu-se a uma série de exames no Hospital das Clínicas de Teresópolis para identiticar o grau da lesão. Para o jogo-treino de logo mais às 15 horas, contra a equipe da Portuguesa (RJ), o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu escalar Fábio Rockemback para o lugar de Mauro Silva.