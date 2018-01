Seleção alemã perde a confiança do torcedor Depois da goleada sofrida - 4 a 1 para a Itália, na quarta-feira -, a confiança dos alemães na seleção de Jürgen Klinsmann diminuiu consideravelmente. Segundo pesquisa do Instituto Infratest divulgada nesta sexta-feira pelo programa Tagesthemen, da TV estatal ARD, apenas 7% dos torcedores da Alemanha acreditam na conquista do título da Copa do Mundo, que começa no dia 9 de junho. A pesquisa entrevistou 500 pessoas, depois da derrota alemã para a Itália. E, segundo entrevistados, o Brasil é o grande favorito ao título da Copa, com 45% dos votos. Em segundo lugar está justamente a seleção italiana, com 13%. Apesar de não sentirem muita confiança na seleção, os alemães não pensam da mesma forma com relação ao treinador. Apenas 8% dos entrevistados pedem a saída de Klinsmann, enquanto 84% estão seguros de que ele deve comandar a Alemanha na Copa do Mundo. A pesquisa também mostrou outros dados sobre a seleção de Klinsmann. Para 13% dos alemães, a seleção do país disputará a final da Copa. Mas a maioria (53%), acha que o time sai nas oitavas-de-final. Por outro lado, 28% dos entrevistados prevê um vexame, com eliminação na primeira fase.