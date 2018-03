Seleção alemã terá 1º jogador negro O técnico Rudi Voeller rompe um tabu racial e pela primeira vez na história da seleção alemã convoca um jogador negro. O responsável pela proeza é Gerald Asamoah, meia do Schalke 04, novo vice-campeão nacional. O jogador, de 20 anos, nasceu em Gana, mas emigrou com sua família quando era bem pequeno. A formação profissional ocorreu na Alemanha, cuja cidadania adotou definitivamente em março. Voeller colocou Asamoah entre os 23 relacionados para o amistoso com a Eslováquia, dia 29, e para os jogos contra Finlândia (2 de junho) e Albânia (dia 6), pelas Eliminatórias européias para a Copa de 2002. O meia havia atuado no amistoso que a seleção sub-21 da Alemanha fez com a França, em março. Na época, ele havia chamado também por Gana, mas acabou por fazer sua opção pela pátria européia. Algum tempo atrás, o brasileiro Paulo Rink já havia passado por processo semelhante, assim como o sul-africano Sean Dundee e o bósnio Fredi Bobic. Nenhum dos três teve carreira longa na seleção. A Alemanha teve, nos anos 30 e 40, grande parte de seu time nacional formada por atletas da Áustria. Mas, na época, o país estava anexado ao Reich, do ditador Adolf Hitler. A lista de Voeller tem: goleiros - Oliver Kahn (Bayern de Munique) e Jens Lehmann (Borussia Dortmund); zagueiros - Frank Baumann e Torsten Frings (Werder Bremen), Joerg Boehme (Schalke 04), Thomas Linke (Bayern de Munique), Jens Nowotny (Bayer Leverkusen), Marko Rehmer (Hertha Berlim) e Christian Ziege (Liverpool); meias - Gerald Asamoah (Schalke 04), Michael Ballack e Carsten Ramelow (Bayer Leverkusen), Marco Bode (Werder Bremen), Sebastian Deisler (Hertha Berlin), Dietmar Hamann (Liverpool), Lars Ricken (Borussia Dortmund), Jens Jeremies e Mehmet Scholl (Bayern de Munique); atacantes - Oliver Bierhoff (Milan), Miroslav Klose (Kaiserslautern) e Oliver Neuville (Bayer Leverkusen) Carsten Jancker e Alexander Zickler (Bayern de Munique). Jeremies, contundido, já foi cortado do grupo.