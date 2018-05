Seleção alemã visita papa Francisco e oferece camisa para 'selar a paz'

Os jogadores da seleção alemã fizeram uma visita nesta segunda-feira ao papa Francisco. O encontro aconteceu no Palácio Apostólico, no Vaticano, e contou com um momento inusitado quando os atletas ofereceram uma camisa do país para "selar a paz" com o pontífice.

Há pouco mais de dois anos, boa parte do elenco que visitou o papa nesta segunda estava em campo na decisão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Nela, a Alemanha derrotou a Argentina, país do pontífice, por 1 a 0 na prorrogação e impediu que o adversário conquistasse seu terceiro título mundial.

"Nós nos tornamos campeões mundiais derrotando a seleção argentina, que é algo que deve ter chateado você. Então, simbolicamente, esta camisa também nos une a você com esta finalidade", explicou ao papa o presidente da Federação Alemã de Futebol, Reinhard Grindel.

Fã declarado de futebol e torcedor do San Lorenzo, o papa Francisco aceitou o presente dos alemães. Ele cumprimentou os atletas, os dirigentes e a comissão técnica e pediu que o sucesso da seleção europeia no futebol "também os ajude a reconhecer suas responsabilidades fora do campo".

A delegação alemã parou no Vaticano em meio à viagem para Milão, onde disputa um amistoso com a seleção italiana nesta terça-feira.