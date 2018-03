Seleção: amistoso tem causa ecológica Enfim, surgiu a explicação para o amistoso do Brasil com o Verdy Tokio, o pior time do Japão: a causa é ecológica. Foi isso o que disseram o coordenador da seleção, Antônio Lopes, e o técnico Emerson Leão, em entrevista aos jornalistas japoneses. "A parte ecológica nesse jogo é muito importante e temos de passar isso para o público", declarou Leão. Ele referia-se à Global Sports Alliance (GSA), uma organização não-governamental de grandes empresários japoneses favoráveis à preservação do meio ambiente. A ONG, responsável pela promoção do amistoso, tem a intenção de estender suas atividades para o outro lado do mundo. "A partida foi marcada porque a Confederação Brasileira de Futebol está colaborando para que a GSA se estabeleça no Brasil", contou o presidente do Tokyo Verdy, Nobuhisa Sakata. O Verdy é o último colocado da Liga Japonesa e hoje perdeu, num amistoso, para um clube da Terceira Divisão local, o Sagawa, por 1 a 0. Num discurso bem ensaiado, Lopes também atribuiu a importância do jogo à questão ambiental. "O Brasil tem problemas na Amazônia, é preciso divulgar isso." Dessa forma, a comissão técnica isentou-se de ter de buscar outras explicações para o compromisso internacional de sábado, no Estádio Municipal de Tóquio. O Brasil atuará com o uniforme oficial e haverá entoação do hino nacional. No Rio, na última semana, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, afirmara que o confronto tratava-se apenas de um jogo-treino. O representante da CBF no continente asiático, Norberto Murakami, revelou que cerca de 20 mil ingressos haviam sido vendidos, de um total de 50 mil à disposição do público. Ele disse que o interesse dos japoneses pela partida diminuiu muito após matéria publicada pelo Estado/JT/Agência Estado, há três semanas, a qual considerava um desprestígio para o futebol tetracampeão do mundo ter de enfrentar o lanterna do Campeonato Japonês. "A repercussão aqui foi enorme; vários jornais locais reproduziram a reportagem, isso causou um profundo desânimo nos torcedores e brecou a venda dos bilhetes", comentou Murakami.