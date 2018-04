Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58

Arte/AE TERESÓPOLIS - A seleção brasileira apresentou, nesta quinta-feira seu novo uniforme, que será 'inaugurado' na partida contra o Uruguai, nesta quarta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Veja também: Dunga elege Diego como provável substituto de Ronaldinho Médico diz que Ronaldinho tem 70% de chances de jogar Ronaldinho Gaúcho volta a treinar com a seleção brasileira Kaká pede atenção e diz que jogo contra Peru será uma guerra Descontraído na seleção, Robinho quer ser o melhor do mundo Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? A nova 'embalagem' da seleção faz uma homenagem ao uniforme usado na primeira conquista mundial do Brasil, na Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Por conta disso, o visual é mais clássico, com uma gola 'V' e bem clean, sem muito detalhes. Aliás, a única característica mais diferente é a frase na parte de dentro da gola da camisa: "Nascido Para Jogar Futebol". No entanto, mesmo com seu visual retrô, o novo uniforme trás algumas inovações tecnológicas, como uma malha com ajuste dinâmico, desenvolvida para ser mais resistente aos puxões que craques como Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Kaká tanto levam. O novo uniforme da seleção brasileira começa a ser vendido a partir desta sexta-feira. ZDL/Divulgação