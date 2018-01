Seleção argentina é campeã do Sub-20 A seleção da Argentina derrotou na noite desta terça-feira a Colômbia por 1 a 0 e tornou-se campeã do Campeonato Sul-Americano Sub20, disputado no Uruguai. O gol argentino foi marcado no segundo tempo por Fernando Cavenaghi. Com o resultado, a Argentina terminou o hexagonal final invicta. Em segundo lugar ficou o Brasil, seguido pelo Paraguai e Colômbia. As quatro seleções estão classificadas para o Mundial da categoria, que acontece em março nos Emirados Árabes.