Seleção argentina está quase completa A seleção argentina de futebol, que na próxima quarta-feira enfrenta o Equador pelas eliminatórias da Copa, recebeu hoje mais alguns dos ?estrangeiros? convocados pelo técnico Marcelo Bielsa. Nesta sexta-feira pela manhã, desembarcaram em Buenos Aires, os jogadores Crespo, Simeone e Claudio López, da Lázio; Sensini e Almeyda, do Parma, e o goleiro do Atlético de Madrid (ESP) Germán Burgos. A lista de convocados, no entanto, só será completada no domingo à noite quando deverão se apresentar o lateral Sorin (Cruzeiro), Maurício Pochettino (PSG) e Gallardo (Mônaco). A viagem da equipe argentina - líder das eliminatórias com 32 pontos ganhos - para o Equador, está programada para terça-feira. A partida será disputada no estádio Atahualpa, em Quito, a pouco mais de 2.800 metros de altitude. O Equador é terceiro colocado nas eliminatórias, com 25 pontos.