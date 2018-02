Seleção argentina marca amistoso contra a Austrália A seleção argentina disputará um amistoso contra a Austrália em Sydney, no dia 6 de junho. A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira pela Associação de Futebol Argentina. O jogo servirá de preparação para a disputa da Copa América, entre 26 de junho e 15 de julho, na Venezuela. A equipe do técnico Alfio Basile já tem três amistosos marcados em 2007. O primeiro será contra a França, no dia 7 de fevereiro, em Paris. Depois de enfrentar a Austrália, a equipe medirá forças contra a Noruega, em Oslo, no dia 22 de agosto.