Seleção atrai políticos e dirigentes Políticos gaúchos e dirigentes de clubes agitaram a concentração da seleção brasileira nesta quarta-feira, no Hotel Deville, em Porto Alegre. Os presidentes do Inter, Fernando Miranda, e do Grêmio, José Alberto Guerreiro, almoçaram com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Já os presidentes da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Sérgio Zambiasi (PTB), e da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, Luiz Fernando Záchia, juntamente com uma comitiva de deputados, foram apoiar o técnico Luiz Felipe Scolari. "Queremos dar um forte abraço e desejar boa sorte ao Felipão em nome de todo o povo gaúcho", discursou Zambiasi. O governador Olívio Dutra e seu vice Miguel Rossetto não estiveram na concentração, mas confirmaram presença nas tribunas do estádio Olímpico nesta noite, quando o Brasil enfrenta o Paraguai, pelas Eliminatórias. O jogo da seleção brasileira tornou-se o principal acontecimento do ano em Porto Alegre. A cidade vive um clima de final de Copa do Mundo. Os veículos de comunicação locais têm feito intensa campanha de mobilização da torcida em favor do Brasil, de Felipão e dos demais gaúchos da seleção. Na sexta-feira, por exemplo, uma rádio começou a distribuir mantas amarelas, bandeiras e camisetas para os torcedores. O resultado disso é que no treino de reconhecimento do Brasil no estádio Olímpico, na terça-feira à tarde, quase 10 mil pessoas compareceram. Mas elas não puderam entrar por decisão da CBF e da Brigada Militar, a PM gaúcha. A movimentação no Olímpico começou desde cedo e os portões do estádio abriram às 17h45. Os 50 mil ingressos colocados à venda esgotaram-se na última segunda-feira, e as entradas que estão nas mãos dos cambistas chegam a ter mais de 100% de ágio.