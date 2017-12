Seleção B da Itália vence a Finlândia Foi um jogo de apenas um time: mesmo atuando desfalcada, a Itália não teve problemas para vencer a Finlândia por 1 a 0, em amistoso realizado hoje no Estádio San Filippo, em Messina. Apesar do placar magro, em nenhum momento os visitantes mostraram um futebol capaz de ameaçar o time italiano. O gol foi marcado pelo atacante Miccoli, jogador da Fiorentina, aos 33 minutos do primeiro tempo. O goleiro finlandês Jaaskelainen acabou sendo o personagem do jogo. Ele fez grandes defesas e evitou um placar maior. E, quando não conseguiu deter as finalizações adversárias, ele levou sorte, como a bola chutada na trave por Montella, que voltou à seleção italiana depois de dois anos de ausência. O artilheiro teve outra chance de gol e o árbitro chegou a anular um gol de Aimo Diana no segundo tempo. O técnico da Itália, Marcello Lippi, optou por deixar titulares como o atacante Del Piero, o zagueiro Cannavaro e o goleiro Buffon fora do jogo para fazer experiências no time. Em Leipzig, na inauguração do estádio municipal, a Alemanha bateu Camarões por 3 a 0. Klose marcou dois gols e o brasileiro naturalizado alemão Kuranyi fez o outro. Os gols, porém, só aconteceram nos últimos 20 minutos da partida. Camarões raramente ameaçou o gol de Jens Lehmann, que aparentemente já começa a tomar o lugar de Oliver Kahn. O jogo de hoje foi o de número 750 disputado pela seleção alemã. Em outro amistoso realizado hoje, em Edimburgo, a Suécia goleou a Escócia por 4 a 1. Os gols foram marcados por Allback (dois), Elmander e Berglund. McFadden, de pênalti, descontou para o time da casa. Já em Paris a França dominou o adversário o tempo todo, pressionou muito mas não passou de um empate por 0 a 0 com a Polônia. Outros resultados de hoje: Espanha 1 x 0 Inglaterra, Azerbaijão 0 x Bulgária 0, Eslováquia 0 x Eslovênia 0, Argélia 1 x Senegal 2 e África do Sul 2 x Nigéria 1. RACISMO - A confusão criada pelo técnico da Espanha, Luis Aragonés, acusado de fazer comentários racistas sobre o francês Thierry Henry, do Arsenal, teve desdobramentos hoje. A Federação Inglesa planeja protestar junto à Fifa contra o suposto comportamento racista de torcedores espanhóis no jogo em que as seleções sub-21 da Espanha e da Inglaterra realizaram terça-feira em Alcalá de Henares, com vitória do time local por 1 a 0. Os jogadores negros da Inglaterra, Carlton Cole e Darren Bent, teriam sido alvo de hinos ofensivos. A Federação Espanhola reagiu, dizendo os que os 6 mil torcedores tiveram um comportamento exemplar. E a Fifa ficou em cima do muro, por enquanto, alegando que nada oficial foi informado à entidade. Os jornais britânicos, porém, já declararam guerra contra Aragonés.