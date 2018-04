Seleção boliviana não está completa A poucos dias da partida contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção da Bolívia ainda não está completa. Nesta quarta-feira, a comissão técnica recebeu o zagueiro Juan Manuel Peña, o novo jogador do Villarreal, da Espanha, mas ainda espera pelo atacante Joaquín Botero, que só deverá se apresentar somente nesta quinta-feira Peña chegou da Europa e imedidamente iniciou os treinamentos com os demais companheiros e disse que não será preciso encontrar motivação especial para este tipo de jogo. ?Trata-se de um grande jogo, contra uma grande equipe e por isso, a motivação é enorme?, disse o jogador. Peña formará a base da defesa boliviana, uma equipe considerada extremamente defensiva. Dos 20 jogadores convocados, três são goleiros, nove zagueiros, seis meias e apenas dois atacantes. Apesar das criticas que vem recebendo da impresa boliviana, o técnico Ramiro Blacut argumentou que está montando uma equipe que pode, segundo ele, levar o país à classificação. Sobre a forma como o time vai se posicionar na partida contra os brasileiros, Blacut foi lacônico. "Tudo dependerá de como o Brasil entrar para o jogo e da forma que vamos nos comportar. Não podemos apenas nos defender. A Bolívia também tem que atacar?, disse ele. A seleção boliviana treina desde segunda-feira em Boa Vista, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Santa Cruz. A equipe seguirá para a cidade de São Paulo, local da partida, na sexta-feira. A Bolívia é última na classificação geral das eliminatórias sul-americanas com apenas seis pontos.