Seleção brasileira amanhece com quatro atletas machucados O departamento médico da seleção brasileira terá bastante trabalho nesta quarta-feira, em Bergisch Gladbach - local da concentração na Alemanha. Nada menos que quatro jogadores amanheceram com lesões e serão tratados pela equipe do médico José Luiz Runco para poderem ter condições para a partida contra a França, no sábado, em Frankfurt, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. De acordo com o site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o volante Emerson e o meia Kaká estão com dores no joelho direito; o zagueiro Lúcio está com uma contusão por pancada na coxa direita; e o atacante Robinho, que ficou de fora da vitória sobre Gana, segue em tratamento intensivo para curar um edema muscular na coxa direita. Nesta quarta-feira, a seleção fará um treinamento leve a partir das 16h45 (11h45 no horário de Brasília), no SSG 90 Stadion, em Bergisch Gladbach. Apenas os jogadores que não começaram a partida contra Gana participarão do treino. Os titulares farão exercícios de relaxamento muscular no hotel. A expectativa é que Robinho já comece a treinar com bola. A programação da equipe na quinta-feira prevê mais um treinamento em Bergisch Gladbach, novamente no período da tarde. À noite, a delegação embarcará para Frankfurt, onde fará o reconhecimento do gramado do estádio na sexta. O confronto contra a França, no sábado, será às 16 horas (horário de Brasília).