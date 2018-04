Seleção brasileira arranca a primeira vitória no Sul-Americano Sub-20

SAN JUÁN, ARGENTINA - A seleção brasileira finalmente conseguiu ganhar um jogo no Sul-Americano Sub-20, disputado na Argentina, mas ainda não foi nesta quarta-feira que mostrou um bom futebol. Menos mal que a vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela serviu para tirar o time da lanterna do Grupo B. Agora com quatro pontos, o Brasil decidirá a sua sorte na última rodada - nesta sexta contra o Peru, em San Juán. Se ganhar, ficará com uma das três vagas para o hexagonal final.

Foi o terceiro jogo da equipe na competição e o técnico Émerson Ávila ainda não encontrou a formação ideal. O principal problema da equipe continua sendo a falta de criatividade do meio de campo, o que dificulta muito a vida dos atacantes.

O gol da vitória nasceu de um lance de bola parada. Depois de uma cobrança de falta pelo lado direito, Lucas Cândido foi puxado quando ia cabecear e o árbitro deu pênalti. O meia Felipe Anderson, do Santos, bateu forte no meio do gol e marcou, aos 45 minutos do primeiro tempo. No segundo, o Brasil teve um gol do zagueiro Dória mal anulado - ele não estava impedido.

Antes de derrotar a Venezuela, a seleção brasileira havia disputado duas partidas pelo Sul-Americano Sub-20. Na estreia, o time empatou por 1 a 1 com o Equador. Na sequência, derrota para o Uruguai por 3 a 2.