Seleção brasileira bate de frente com o Bayern de Munique para ter jogadores

RIO - Um impasse entre a CBF e o Bayern de Munique pode tirar o zagueiro Dante e o volante Luiz Gustavo da seleção brasileira que vai disputar a Copa das Confederações. Eles foram impedidos pelo clube alemão de se apresentar ontem ao técnico Luiz Felipe Scolari, como estava programado, e inicialmente têm até amanhã para chegar – o prazo pode ser estendido até sábado. Do contrário, devem ser cortados.

Além de Dante e Luiz Gustavo, outros cinco jogadores não se reuniram à seleção. Fred, Jean e Diego Cavalieri, do Fluminense, além de Réver e Bernard, do Atlético-MG, foram liberados por Felipão por causa dos compromissos pela Libertadores. Têm até sexta-feira para se juntarem ao grupo.

Mas o problema principal é a dupla do Bayern. Os alemães, que acabam de conquistar a Copa dos Campeões, têm outra decisão no sábado, 1.º de junho: a da Copa da Alemanha, contra o Stuttgart. Assim, decidiu segurar os jogadores.

A medida parece mera intransigência, pois a Fifa determina que jogadores convocados por uma seleção para competições oficiais têm de ser liberados por seus clubes para se apresentar 15 dias antes do início da disputa. No caso específico da Copa das Confederações, o prazo é 16 horas de sábado. Assim, se Dante e Luiz Gustavo jogarem pelo Bayern na Alemanha, não chegarão a tempo no Brasil.

A CBF, por sua vez, entende que a dupla não pode atuar no sábado pelo Bayern. Diz ter um documento da Fifa atestando isso e dá como exemplo o Real Madrid, que também entra em campo no sábado, mas cedeu o lateral-esquerdo Marcelo.

Na noite desta terça-feira, Felipão se reuniria com o coordenador Carlos Alberto Parreira para decidir qual atitude tomar. Uma alternativa é não optar pelo corte imediato de Dante e Luiz Gustavo, justamente para evitar dar a impressão de que estão punindo os jogadores por um ato intransigente do clube. Dante e Luiz Gustavo só poderiam defender o Bayern contra o Stuttgart se a CBF autorizasse. O contrário, como invadiriam os 14 dias, seriam considerados pela Fifa inaptos para participar da Copa das Confederações, pois teriam "abandonado’’ a seleção. Isso justificaria os cortes.

ALEMÃES RESISTEM

Felipão e Parreira estiveram recentemente na Europa negociando a liberação de jogadores com vários clubes – do contrário, também só poderiam tê-los à disposição a partir do dia 1.º. Só não dobraram o Bayern.

Marcelo se apresentou pronto para ficar mais de 30 dias na seleção, sem ter nem um curto período de folga. "A gente sabe que tem de trabalhar, tem de estar forte para encarar essa competição, que é dura’’, disse.

O primeiro a chegar, ainda de manhã, foi Filipe Luis, que se disse recuperado do traumatismo craniano sofrido domingo, em jogo pelo Atlético de Madrid. "Se tiver de quebrar a cabeça pela seleção, eu quebro.’’

Nesta quarta, os 16 jogadores que se apresentaram participarão, na Escola de Educação Física do Exército, do primeiro treino para o amistoso contra a Inglaterra, domingo, no Maracanã.