Seleção brasileira chega a Boston após vitória por 1 a 0 em amistoso

Após vencer a Costa Rica em amistoso por 1 a 0, o Brasil chegou neste domingo, 6, a Boston. Na cidade, a seleção enfrentará os EUA, em mais um amistoso preparatório para as Eliminatórias, na próxima terça-feira, 8. A partida será disputada no Gillette Stadium, onde normalmente atua o time de futebol americano New England Patriots.

Contra a Costa Rica, o grande destaque foi Hulk. Autor do único gol da partida, o atacante voltou à seleção brasileira após o vexame da Copa do Mundo e agradou o treinador Dunga. Outro jogador que voltou bem foi Kaká. Ele entrou no lugar justamente do atacante do Zenit e não desapontou. Com arrancadas e aproximações aos atacantes, o meia do Orlando City fez bom jogo.

Outro que comemorou o amistoso foi Rafinha Alcântara. O jogador do Barcelona nunca havia sido convocado antes da partida do último sábado. "É o dia mais feliz da minha vida. Realizei hoje um sonho de infância. Imaginei este dia inúmeras vezes, mas a realidade foi ainda melhor", afirma.

O meia entrou no lugar de Luiz Gustavo, do Wolfsburg, no segundo tempo. Outro jogador que teve sua primeira chance com Dunga foi Lucas Lima. A seleção faz na próxima terça-feira, 8, mais um amistoso em preparação para as Eliminatórias, contra os EUA. A trajetória rumo à Copa de 2018 começa em outubro, contra a Venezuela, em Fortaleza.