Seleção brasileira chega à Colômbia A seleção brasileira chegou à Colômbia por volta das 22h30 de segunda-feira (0h30 de terça-feira, em Brasília), onde disputará a Copa América. Os jogadores e a comissão técnica viajaram para a cidade de Cali, 477 quilômetros a sudoeste de Bogotá. O Brasil estréia na quinta-feira, em jogo contra o México e depois enfrentará as seleções do Paraguai e do Peru.