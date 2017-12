Seleção Brasileira chega ao Uruguai A seleção brasileira desembarcou às 19h55 de sexta-feira no Uruguai, em vôo fretado. A primeira parte da viagem foi muito desconfortável, por causa de turbulência intensa, mas melhorou no final. Depois, foi só descontração. Um dos mais animados era o próprio técnico Luis Felipe Scolari, que passou quase todo o resto da viagem conversando e contando piadas para os jogadores. O que mais chamou atenção durante a ida da seleção para a capital uruguaia foi a presença significativa da corte do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O dirigente estava acompanhado de seguranças e diversos assessores particulares. Na chegada da delegação brasileira ao Uruguai, um grupo de 10 torcedores adolescentes vaiou e agitou bandeirolas louvando a seleção da casa.