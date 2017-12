Seleção brasileira chega com tranqüilidade à Berlim A seleção brasileira já está em Berlim, local do jogo de estréia na Copa do Mundo contra a seleção da Croácia, na próxima terça-feira, dia 13, às 16 horas (de Brasília). Recepcionados por dezenas de torcedores e protegidos por muitos seguranças, os jogadores não tiveram problemas no desembarque e foram direto para os quartos do Kempinski Hotel, onde estão hospedados. A viagem de avião de Königstein à capital alemã, que durou cerca de uma hora, foi tranqüila. A delegação brasileira divide o hotel com outros hóspedes, mas está com todo o segundo andar reservado - ninguém além do staff da CBF tem acesso ao local. Agora, os jogadores dormem - desta vez não há folga ou liberação - e ficam concentrados até às 16h15 (11h15 de Brasília) desta segunda-feira, quando estarão no Estádio Olímpico de Berlim realizando o treino de reconhecimento do gramado da partida de terça.