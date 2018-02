Seleção brasileira de futsal goleia Argentina em amistoso

A seleção brasileira de futsal deu show e goleou a Argentina por 6 x 0 em amistoso neste domingo, em Barueri, na Grande São Paulo. Os gols só saíram no segundo tempo da partida. Valdin abriu o placar logo no início da etapa final. Cabreuva marcou o segundo, com um chute forte após dar um belo drible em um adversário. Empolgado, o Brasil continuou atacando e Lenísio fez o terceiro com muita categoria: um leve toque por cima do goleiro argentino, que viu sua meta ser superada mais três vezes, com gols de Simi, mais um de Lenísio e Leco.