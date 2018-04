Seleção Brasileira desembarca no Rio Só os sete jogadores da Seleção Brasileira que atuam no País desembarcaram nesta segunda-feira por volta das 5 horas no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, vindos de Porto Príncipe, onde jogaram um amistoso contra o Haiti. O sentimento da maioria do grupo é de ter vivenciado um dos momentos mais extraordinários da carreira deles. Mais emocionante do que o próprio amistoso foi o comboio feito em veículos blindados urutus da ONU do aeroporto até o Estádio Sylvio Cator. O Brasil goleou o Haiti por 6 a 0 no chamado "Jogo da Paz", num dia de muita festa para os haitianos. Os atletas que jogam em clubes do exterior, como Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e outros oito atletas, viajaram direto de Porto Príncipe para a Europa em vôo fretado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O técnico Carlos Alberto Parreira iria para a Grécia assistir aos jogos olímpicos.